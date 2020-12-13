Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

13.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:11
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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