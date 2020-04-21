Gökçeada feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürülen feribot seferleri, yeni bir karar ile 4 güne çıkarıldı.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürülen feribot seferleri, yeni bir karar ile 4 güne çıkarıldı.

Gökçeada'da koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Kabatepe-Gökçeada arasında haftanın her günü yapılan feribot seferlerini 3 güne düşürmüştü. Kurul, yeni karar ile bu hattaki sefer sayısını haftada 4 güne çıkardı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında 28 Nisan tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün sefer yapılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA