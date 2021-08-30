Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi
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Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi

Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin gözde tatil merkezlerinden olan Gökçeada ilçesinden dönmek isteyen tatilciler, GESTAŞ firmasının uygulaması yüzünden saatlerce iskelede sıra bekleyince isyan etti.

Çanakkale'nin gözde tatil merkezlerinden olan Gökçeada ilçesinden dönmek isteyen tatilciler, GESTAŞ firmasının uygulaması yüzünden saatlerce iskelede sıra bekleyince isyan etti. Online bilet uygulamasını bilmediklerini ve bu uygulamanın da yanlış olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin bu sorunu çözüme kavuşturmasını istedi.

Dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) unvanına sahip olan Gökçeada'da, tatilini tamamlayan vatandaşlar dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'nin online bilet sistemi uygulamasından haberi olmayan vatandaşlar bu duruma isyan etti. Gökçeada iskelesinden öğle saatlerinde kuyruğa girdiklerini ve gece saatlerinde ancak Kabatepe Limanı'na gidebileceklerini öğrenen tatilciler, yetkililerden çözüm bekliyor.

"Online sistem uygulamasından rahatsızım"

İstanbul'dan Gökçeada'ya tatile geldiğini ve saat 12.00'dan beri gemi beklediğini belirten Nuri Akdağ, "GESTAŞ'ın, Kabatepe- Gökçeada feribot çalıştırma uygulamasından rahatsızım. Daha önceki zamanlarda online uygulama diye bir sistem yoktu. Her gelen araç sırasını bilirdi. Fakat bu birkaç senedir başlayan yeni bir uygulama. Yüzde 60 online sistem ile yüzde 40 sıradaki arabalara bir uygulama şeklinde bir çalışma sistemleri var. 100 tane araç alan bir gemide 60 tane online sistem oluyor. Yani 1 saat önce online sistemle bilet alan bir vatandaş, saatlerce sıra bekleyenden daha önce gemiye biniyor. Ben bugün saat 12.00'da geldim, gemiye akşam 21.00'da binebileceğim söyleniyor. Bu uygulamadan son derece rahatsızlık duyuyorum. Şimdi burada çok sayıda araç var ve bunların gemiye ne zaman bineceği belli değil. Ama 5 dakika önce online bilet alan gelip, gemiye binebilecek" dedi.

"Sosyal tesis ve mescit yok"

Küçük bir kafenin dışında başka bir alan olmadığını ve insanların güneş altında sıcakta bekletildiğine de dikkat çeken Akdağ, "İnsanlar bu kadar zaman beklerken, herhangi bir sosyal tesis olmayışı nedeniyle belli bir insan kapasitesi olan kafede ya da araçlarının içerisinde zaman geçiriyor. Yani bir sosyal tesis, dini vecibelerin yerine getirilebileceği mescitlerin de önemle dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu işe GESTAŞ tarafından sadece ticari bir amaç olarak bakıldığı ve yönetildiği düşüncesindeyim" diye konuştu.

"Paramız yoksa çile mi çekmek zorundayız"

12 saat feribot kuyruğu beklemek zorunda olduğu söylenen Kazım Uzun ise "GESTAŞ'ın online uygulamasından şikayetçiyiz. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi 'Ye kürküm ye' dünyası olmuş. Parası olan bastırıp, gidiyor. Parası olmayan fakir vatandaş 8-10 saat bekliyor. Ben 13.00'da geldim, 01.00'da anca binebilirsin diyorlar. Yani 12 saat burada bekleyeceğim. Paramız yoksa çile mi çekmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Her yıl tatil dönemlerinde aynı sorunların yaşandığı Çanakkale boğazı ve adalar hattı için vatandaşlar çözüm bekliyor.

Feribota ayrı, tuvalete ayrı kuyruk

Gökçeada Kuzu Limanı İskelesi'nde mescit olmadığı için bir vatandaş namazını dışarıda kılarken, tuvaletlerin de yetersiz olması nedeniyle tatilciler zor anlar yaşadı. Yeterli sayıda tuvaletin olmaması nedeniyle iskelede araç kuyruğu oluşurken, tuvaletlerin önünde de insan kuyruğu oluştu. - ÇANAKKALE

Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi
Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi
Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi
Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi
Gökçeada'dan dönen tatilcilerin feribot çilesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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