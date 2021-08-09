Son dakika: Tarihi kiliseler kayıp eserlerine kavuşturulacak

Son dakika haberler: KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2007'de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan tarihi kiliselerden çalınan 12 eseri yarın Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim edecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2007'de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan tarihi kiliselerden çalınan 12 eseri yarın Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihi kiliselerden 2007 yılında çalınan tarihi eserler, aynı yıl Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi. Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan kültür varlıkları Çanakkale Arkeoloji Müzesine teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan çalışmada, aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce takip edildi. Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine müzede hassasiyetle korunan 12 tarihi eserin teslim edilmesi kararlaştırıldı.

TESLİM TÖRENİ YARIN

Bakan Ersoy, Gökçeada'da çalınan tarihi eserleri Fener Rum Patriği Bartholomeos'a takdim edecek. Türkiye'nin kültür varlıklarına karşı dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin gösterdiği korumacılık anlayışının bir göstergesi olarak teslimi sağlanacak 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi'nde tören düzenlenecek. Bakan Ersoy ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılacağı teslim töreni yarın saat 15.00'de gerçekleştirilecek. Böylelikle Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan kültür varlıkları ait oldukları yerlerde korunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı