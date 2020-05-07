Gökçeada'da uyuşturucu operasyonu
07.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:10
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adaya iki araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kuzu Limanı Feribot İskelesi'nde düzenlenen operasyonda, söz konusu araçlarda yapılan aramalarda 15 extacy hap ile satışa hazır 6 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.C.G, M.E.G. ve H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA