Gökçeada'da "üstün vasıflı" kraliçe arı üretiliyor
Türkiye'nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada'daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu.
18.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:38
Türkiye'nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada'daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu. Hedef üstün vasıflı kraliçe arı üretilmesi.
Kaynak: DailyMotion.com