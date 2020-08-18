Gökçeada'da "üstün vasıflı" kraliçe arı üretiliyor Türkiye'nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada'daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu.

Türkiye'nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada'daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu. Hedef üstün vasıflı kraliçe arı üretilmesi. Kaynak: DailyMotion.com