Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk

Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle Çanakkale'ye sevk edildiğini açıkladı.

06.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:05
Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle Çanakkale'ye sevk edildiğini açıkladı.  

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yetmezliği olan bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi."

Kaynak: DHA
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