Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, helikopterle Çanakkale'ye götürüldü
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Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, helikopterle Çanakkale'ye götürüldü

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, helikopterle Çanakkale'ye götürüldü

Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

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Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, Kovid-19 hastası olan ve solunum güçlüğü çeken 62 yaşındaki vatandaşın yaşadığı Gökçeada'dan Çanakkale'ye sıhhi tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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