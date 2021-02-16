Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü

16.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:36
Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gökçeda'da yaşayan 89 ve 76 yaşlarındaki 2 kişinin dün, 65 yaşındaki bir kişinin ise bugün sabaha karşı rahatsızlandığı belirtildi.

Her 3 vatandaşın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Mesut Özil Deniz Türüç Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 11:39:57. #1.16#
title