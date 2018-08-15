Gökçeada'da Meryem Ana Anısına Ayin

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos'nun katılımıyla Meryem Ana anısına ayin gerçekleştirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, doğum yeri olan Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayini yönetti.

Ayine, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.

Tepeköy'deki Agridia Kilisesi'ndeki gerçekleştirilen ayini ise Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetti.

Meryem Ana anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, gün boyunca yemek ve eğlence yapılacak.

Rumlar, etkinlikler kapsamında her yıl 15 Ağustos'ta Tepeköy'de bir araya geliyor.