Gökçeada'da meralık alanda yangın
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Gökçeada'da meralık alanda yangın

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı.

Gökçeada'da meralık alanda yangın
14.09.2020 01:40 | Son Güncelleme: 14.09.2020 01:44

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile Yeni Bademli köyleri arasında kalan meralık alanda saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle  yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları ve arazözler ile müdahale edilmeye başlandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMAYangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ekiplerin alevlere yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti. Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım kısa sürede tamamı söndürülür" dedi.

Öte yandan alevler, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun bulunduğu alandan da görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Kaynak: DHA

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