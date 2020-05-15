Gökçeada'da, maske takma zorunluluğu ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Gökçeada Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Yazılı açıklamada, "15 Mayıs 2020 tarihli ve 43 karar numaralı Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına istinaden; Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar ilçemizde alınması gereken tedbirler kapsamında; Tüm açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA