Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü

Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.

07.10.2019 19:24
Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.


Gökçeada'nın Marmaros mevkiinde saat 16.35'te çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de katıldı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 30 hektar otluk alan yandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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