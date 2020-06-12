Gökçeada'da çadır kurmak yasaklandı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çadır kurmak yasaklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çadır kurmak yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler aldı.

Buna göre, salgının ülke genelindeki etkisi sona erene kadar, Gökçeada'da deniz kıyılarının kirlenmesine ve orman yangınlarına yol açma tehlikesi göz önüne alınarak çadır kurulmasının yasaklanmasına karar verildi.

Uygulamadan mokamp ve motokaravanlar hariç tutuldu.

Kaynak: AA