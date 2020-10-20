Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

20.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:06
Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 09.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki ise 11.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.

Belirtilen hatta Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 13.00, 17.00 ve 21.00'daki seferler yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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