Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

25.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:06
Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.

Belirtilen hatta sadece 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tarife normale dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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