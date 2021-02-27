Gökçeada'da arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek
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Gökçeada'da arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek

27.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:46
Gökçeada'da arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın destek verdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın destek verdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn, karakol botu, İHA, helikopter ve mayın avlama gemisi de destek vermektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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