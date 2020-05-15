Gökçeada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda bugün itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi.

Kaynak: AA