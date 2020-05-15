Gökçeada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.
15.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:26
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.
Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi.
Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda bugün itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi.
Kaynak: AA