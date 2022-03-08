Gökçeada'da 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma, hayvan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakaladı.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü ve arama faaliyetleri kapsamında, hayvan hırsızlığı ile çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan Ü.K. ile 7 suç kaydı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. yakalandı. Şüpheliler Ü.K. ve F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel