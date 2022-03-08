Gökçeada'da 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökçeada'da 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Gökçeada'da 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma, hayvan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakaladı.

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma, hayvan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakaladı.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü ve arama faaliyetleri kapsamında, hayvan hırsızlığı ile çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan Ü.K. ile 7 suç kaydı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. yakalandı. Şüpheliler Ü.K. ve F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Hisarcık, Gökçeada, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title