Gökçeada Belediyesinin kaçak yapı inşa ettiği iddiası
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Gökçeada Belediyesinin kaçak yapı inşa ettiği iddiası

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan yapıların, Gökçeada Belediyesi tarafından kaçak olarak yapıldığı iddia edildi.

Gökçeada Belediyesinin kaçak yapı inşa ettiği iddiası
06.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:03

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan yapıların, Gökçeada Belediyesi tarafından kaçak olarak yapıldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon gelen ihbarlar üzerine söz konusu bölgede inceleme yaptı. İnşa edilen yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde de kıyı kenar çizgisine ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Bunun üzerine hazırlanan komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi tarafından ilgili kurumlardan izin alınmadığı ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği belirtildi.

Gökçeada Belediyesine gönderilen raporda inşaatın durdurulması istenirken belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Çalışmaların tamamen yasalara uygun yapıldığına işaret eden Çetin, şöyle konuştu:

"Kaleköy mevkisi, Gökçeada'nın turizm noktasında en önemli lokasyonlarından bir tanesidir. Halihazırda bulunan, metalden yapıldığı için küflenmiş, pas içerisinde olan, evveliyatında yapımıyla alakalı hiçbir izni olmayan yerleri kaldırdık. Yasallaştırılmış, ruhsatları kesilmiş, daha küçük bir alanda Gökçeada'nın mimarisine uygun taşla kaplanmış bir şekilde yeni çay bahçeleri yapıyoruz. Mevcut müstecirlerimizi oraya alarak, buraları temizlemek ve peyzajını yapmak üzere başladığımız bir çalışma."

Gökçeada Belediyesinin 2004 yılında onaylanmış sit harita bulunduğunu hatırlatan Başkan Ünal Çetin, şunları kaydetti:

"Bizim çay bahçelerini yapmış olduğumuz bölge, her ne kadar sit alanında görünse de 2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulamalı imar planları mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmalar, yasallaştırmaya çalıştığımız, estetik ve güzellik anlamında katma değer sağlayacağına inandığımız, bütün esaslar bu dolgu planının plan hükümleri çerçevesinde ilgili mimari, elektrik, statik, mekanik projeleri çizilerek ve ruhsatları kesilmiş binalarımız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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