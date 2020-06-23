Gökçeada Belediyesi'nin kaçak yapıları bakanlıkça mühürlendi Gökçeada Belediyesi'nin kaçak yapıları bakanlıkça mühürlendi Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, belediye tarafından sit alanı ile denize dolgu alanında yaptırılan inşaatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından mühürlendi.

Gökçeada Belediyesi'nin kaçak yapıları bakanlıkça mühürlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, belediye tarafından sit alanı ile denize dolgu alanında yaptırılan inşaatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından mühürlendi.

Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Gökçeada'daki kaçak yapılar mühürlendi. Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerinde belediye tarafından yapılan inşaatlar, sit alanı ve deniz dolgu alanı dışına çıktığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il Müdürlüğü ekiplerince 2 Haziranda incelendi ve inşaat ile ilgili tutanak tutuldu.

Yapılan teknik incelemede; Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerinde (dolgu alanında) 1 adet betonarme yapı ile bu yapının kuzey doğu tarafında arkeolojik sit alanında kaldığı tespit edilen ikinci bir yapının inşaatının devam ettiğini yerinde tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahse konu alandaki yapılara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği, gerekli iş ve işlemlerin yapılarak sonucunun bilgi verilmesini isteyen yazıyı; Gökçeada Kaymakamlığına, Gökçeada Belediye Başkanlığına ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderdi.

Tüm bu uyarılara rağmen söz konusu alandaki inşaatların devam ettiği şikayetleri üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri dün inşaatın yapıldığı alana gitti. Teknik ekip yerinde yaptığı inceleme sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/g maddesi kapsamında 3621 sayılı Kıyı Kanununa ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten zabıt tutarak inşaatı mühürledi.

Kaynak: İHA