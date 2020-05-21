Gökçeada açıklarında görülen vatozları korumak için doğaseverler ve avcılara çağrı ÇANAKKALE On Sekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr.

ÇANAKKALE On Sekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezginer Tuncer, doğaseverler ve avcılara, Gökçeada ilçesi açıklarında görülen, halk arasında 'dev vatoz', 'manta balığı','şeytani vatoz' gibi isimlerle bilinen, mobula mobular türü vatozu korumaları için çağrıda bulundu.

Gökçeada ilçesi açıklarında, halk arasında 'dev vatoz', 'manta balığı' ve 'şeytani vatoz' gibi isimlerle bilinen, mobula mobular türü vatozla karşılaşılmasının ardından, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezginer Tuncer açıklamalarda bulundu. Tuncer, söz konusu vatoz türünün devasa görünümüyle çok güzel görüntüler verdiğini belirterek, "Bir kıkırdaklı olan bu canlı diğer kıkırdaklı olan vatozlar ve köpek balıklarının tersine besin piramidinin en altında bulunan planktonla beslenen bir canlıdır. Akdeniz'in farklı derinliklerinde ve kıyılarında görülen bu canlı, oldukça doğaseverler tarafından sevilen ve fotoğraflamak için uğraşılan bir türdür" dedi.

DOĞASEVERLERE VE AVCILARA ÇAĞRITuncer, söz konusu vatozun son yıllarda denizlerdeki faaliyetlerin azalmasıyla birlikte kendisini daha çok gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu canlıyı en çok endüstriyel kirlilik ve aşırı gemi trafiği gelmektedir. Türkiye'nin de dahil olduğu İUCN dediğimiz bir uluslararası kuruluş tarafından bu canlı koruma altındadır. Hem biz hem de Akdeniz'in çevrelediği ülkeler arasında bu tür koruma altında olup, gelecek nesillere aktarılmaktadır. Doğaseverlerden ve avcılardan bu türü korumalarını önemle rica ediyoruz"

Kaynak: DHA