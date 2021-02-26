Gökçeada açıklarında batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi aranıyor
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Gökçeada açıklarında batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

26.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:32
Gökçeada açıklarında batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan tekneden 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan tekneden 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada açıklarında bir teknenin battığının haber alınması üzerine ekiplerin bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Bir vatandaşa ait olduğu belirlenen teknede 5 kişinin bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan Aktaş, "Teknedeki 2 kişi ilk etapta kurtarılmıştı. Ekipler bir kişiye daha ulaştı. Botla limana getiriliyor. Diğer 2 kişi aranıyor." ifadesini kullandı.

Aktaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde, jandarmanın da karadan arama faaliyetlerini devam ettirdiğini, teknenin batış nedeninin şu an için belli olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdinç Aksoy

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