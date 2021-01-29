Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner'in nikah tarihi ve yeri belli oldu

Şarkıcı Gökçe Kırgız, City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Yılmaz Taner ile nişanlı olan Kırgız, nikah tarihini ve yerini ilk kez açıkladı. Kırgız, annelik sorusuna da samimi bir cevap verdi. İşte ayrıntılar...