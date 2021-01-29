Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner'in nikah tarihi ve yeri belli oldu
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Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner'in nikah tarihi ve yeri belli oldu

29.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:49
Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner'in nikah tarihi ve yeri belli oldu

Şarkıcı Gökçe Kırgız, City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Yılmaz Taner ile nişanlı olan Kırgız, nikah tarihini ve yerini ilk kez açıkladı. Kırgız, annelik sorusuna da samimi bir cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda Yılmaz Taner ile evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan şarkıcı, nikah tarihini ilk kez açıkladı. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO GÖKÇE KIRGIZ'DAN NİKAH ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Gökçe Kırgız, "Kısmetse 5 Şubat 2021'de Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikahımız var. Hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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