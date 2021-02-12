Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri

12.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:41
Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri

Pek çok yapımda yer alan Gökçe Eyüboğlu hakkında Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri nelerdir? gibi soruların yanıtları aranıyor.

Kadın, Zümrüdüanka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu hakkında Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri nelerdir? sorularının yanıtları aranıyor.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Kadın, Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterini canlandırdı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:41:26. #1.14#
title