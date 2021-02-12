Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri

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Kadın, Zümrüdüanka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu hakkında Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu dizileri, filmleri nelerdir? sorularının yanıtları aranıyor.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Kadın, Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterini canlandırdı.