Gökçe: Canlı söylemeyen birinin şarkıcı olmaması gerekir

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 23'üncü Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali kapsamında konser veren şarkıcı Gökçe, "Canlı şarkı söylemeyen bir insanın şarkıcı olmaması gerekir. Niye şarkıcı oluyorsun o zaman, zaten bir anlamı yok" dedi.

Manavgat'ta Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi önünde dün gece Gökçe ve Edis sahne aldı. Binlerce kişinin izlediği konser sırasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacını vurguladığı bir konuşma yaptı. Konser sırasında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

MANAVGAT ÇOK SICAK

Sevilen şarkısı 'Tuttu Fırlattı Kalbimi' ile sahneye çıkan Gökçe, eski ve yeni şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenleri coşturdu. Gökçe, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçe, festivallerin ve halk konserlerinin çok zevkli olduğunu belirterek, "Gençler her zamanki gibi harika. Tek bir sorun var, çok sıcaktı, nem var. Hatta saçlarım açık çıkıyordum ama ördüm bugün. Nefes alınmıyor hakikaten" dedi. Festivallerde sahne almanın sanatçılar için çok farklı olduğunu söyleyen Gökçe, insanların daha coşkulu olduğunu ve müziğe ayak uydurduğunu kaydetti.

'GENÇLER ROCK VE RAP SEVİYOR'

Gençlerin daha çok rock ve rap sevdiğini belirten Gökçe, "Pop müzik geriye gitmiyor, rap müziğin 10 sene önce bu durumda olması gerekiyordu. Fakat rap müzik hep bastırıldı. Son zamanlarda yüzeye çıktı, insanlar için iyi de bir şey oldu. Yoksa pop geri planda rap ön planda değil. Şu anda pop müzikten güzel bir şarkı çıksa yine o ön planda olur" diye konuştu

CANLI SÖYLEYEMEYEN ŞARKICI

Gökçe, konserlerde bazı sanatçıların playback yaptığının hatırlatılması üzerine, "Canlı şarkı söylemeyen bir insanın şarkıcı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar basit. Çünkü şarkıcısın ya da müzisyensin. Niye şarkıcı oluyorsun o zaman? Zaten bir anlamı yok" dedi.

'HİLE VAR AMA KİMİN YAPTIĞINI BİLEMEZSİNİZ'

Son zamanlarda gündeme gelen video tıklanma sayılarıyla ilgili soru üzerine Gökçe şunları söyledi:

"Böyle bir hile var ama kimin yaptığını bilemezsiniz. Hiç kimseye iftira atamam. Reynmen mesela, hakikaten çok fazla takipçisi var. Bir günde herkese mesaj gittiği için belirli bir milyona gelmesi normal. Ama onun dışında dediğim gibi kimsenin alnında yazmıyor, 'Ben numaradan tık yapıyorum' diye. Bir de para verip, reklam yapıp legal bir şekilde o sayıları artırma olayı var. Ben bunları yanlış buluyorum. Şarkıyı çıkartıp, şarkıyı rahat bırakmalı. Bazen bakıyoruz mesela 60 milyon dinlenmiş şarkı ama etrafımda kimse bilmiyor. Her yerde duymuyoruz. Hit şarkıyı dinlemesen de ezberlersin, minibüs geçer duyarsın, araba geçer duyarsın, kanal değiştirirken duyarsın."

HAVAİ FİŞEKLER YERDE PATLADI

Diğer yandan, konserden saatler önce havai fişeklerin hazırlanması sırasında bir kaza yaşandı. Havai fişekler yerde patladı. Patlama nedeniyle ateşleyici kişi ve yoldan geçen bir motosikletli hafif yaralandı. Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından müdahale edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Festival kapsamında bugün Zakkum ve Ebru Gündeş sahneye çıkacak.



Kaynak: DHA