Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
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Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı

14.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:16
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı

Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kalması üzerine "acil durum yönetimine" geçildi.

Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kalması üzerine "acil durum yönetimine" geçildi.

Kurak geçen sonbaharda Gökçe Barajı'nda su kritik seviyelere indi. Yeşil Körfez Su Birliği işletme sorumlusu Ertuğrul Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajdaki doluluk oranın yüzde 17'lere kadar düştüğünü anlattı. Mevcuttaki suyun 40 günlük ihtiyacı karşılayacağını belirten Kurt, "Günlük şehrin ihtiyacı 90-95 bin ton civarında. Yağış dönemine girdik. Yakın zamanda bir kesinti planlamıyoruz ama acil durum kuyularımız, Ortaburun ve Kurtköy hatlarımız faal. Acil durum yönetimine girdik. Bu sene barajı eğer istediğimiz gibi dolduramazsak, önümüzdeki yaz sıkıntı yaşarız" ifadesini kullandı.

Kurt, Yalova'da su sıkıntısının yaşandığı 2014 yılının eylül ayındaki aynı seviyede olunduğunu ifade etti. 40 gün içinde kış içinde olunacağını dikkati çeken Kurt, "Aralık, Ocak gelmiş durumda. Şu an yakın gelecekte bir sıkıntı çok da beklemiyoruz ama kış bu şekilde geçerse 2014 yazı, olduğu gibi önümüzdeki 2021 yazı da problem yaşama ihtimalimiz yüksek. "Şu an yaklaşık 3,5 milyon ton suyumuz var. 25 milyon maksimum kapasitemiz var. 20 milyon tonluk boşluğumuz var. Bu bölgeyi yağmur ve kar suları dereleri besleyecek. Ondan sonra barajımız dolacak" dedi.

Çağlayan 2 Barajı'nın yapılması gerektiğini ifade eden Kurt, bu barajın da hayata geçmesi halinde kışın baraj kapaklarını açmak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Kurt, yapılması düşünülen barajla 10-13 milyonluk ton suyun depolanabileceğini dile getirerek, "Şehrin nüfusu gittikçe artıyor. Zaten sanayi bölgesindeyiz. Çok fazla göç alan bir bölge. Git gide su ihtiyacı çoğalıyor ama arıtma tesisimiz aynı tesis, Gökçe Barajı'mız aynı baraj" dedi.

Belediyelerin vatandaşları suyu tasarruflu kullanılması yönünde uyardığını aktaran Kurt, pandemi sebebiyle yazlıkçı nüfusun Yalova'da kalması yüzünden tüketimin bu yıl arttığını sözlerine ekledi. Kurt, "Zaten biz belediyelerle sürekli iletişim halindeyiz. Belediyeler vatandaşlarımıza gerekli telkinlerde bulunuyorlar. Belediyelerin park bahçe sulamaları, yol yıkamaları, vatandaşların araç yıkamaları, halı yıkamaları, bu tip temizliklere itina göstermesi için telkinlerde bulunuyor belediye. Belediyeler de şu anda durumun farkında. Bu sene pandemi dolayısıyla da biraz bir farklılığımız var. Yalova nüfusu şu anda kış nüfusuna değil, daha yüksek rakamlarda nüfusa sahip. İnsanlar büyük ihtimalle evlerine doğalgaz aldılar, internet aldılar. Yalova'da yaşamaya devam ediyorlar. Bunu ben artıma çıkışından da görebiliyorum. Şu an aralık ayındaki çıkıştan daha fazla bir çıkış var. Bu sene pandemi dolayısıyla da daha fazla su sarfiyatımız Yalova'da mevcut" diye konuştu.

(Emre Kaya/İHA)

Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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