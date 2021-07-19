Gökçe Bahadır tatilde
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Gökçe Bahadır tatilde

Gökçe Bahadır tatilde
Hürriyet - Haberler | Magazin

TATİLE DEVAMGökçe Bahadır, arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

TATİLE DEVAM

Gökçe Bahadır, arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. Uzun süre şezlonguna uzanıp güneşlenen Bahadır, arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi.

MÜZİĞİ DUYUNCA

Bir süre sonra sıcaktan bunalan Gökçe Bahadır, kendisini serin sulara bıraktı.

Sahilden gelen müzik sesini duyunca denizin içinde dans etmeye başlayan oyuncunun o keyifli dakikaları objektife böyle yansıdı.

Kaynak: Hürriyet

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