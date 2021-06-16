Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım
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Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım

Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tatil alışverişi öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, "Biraz annemlerin yanına gideceğim, biraz da Ege'yi gezeceğim" dedi.

Tatil alışverişi öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, "Biraz annemlerin yanına gideceğim, biraz da Ege'yi gezeceğim" dedi.

Bahadır, "Bergen" projesi için kendisine teklif götürüldüğü haberlerini ise yalanladı:

"Öyle bir teklif olmadı. Bergen, Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş."

SERENAY SARIKAYA DA  "BERGEN'DE YOKUM" DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında zamanlaması uymadığı için 'Bergen' filminde  yer alamayacağını açıkladı.  

Kaynak: Hürriyet

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