Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması
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Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması

Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile birlikte olan Gökçe Bahadır, aşk hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle Sezen Aksu'nun şarkılarının yer aldığı albümde birlikte çalışmıştı.

Oyuncu Gökçe Bahadır, Nişantaşı'ndaydı. Bir modaevine girerken görüntülenen oyuncu, Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi 'Kulüp'ün gala gecesi için kıyafet bakmaya geldiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile birlikte ilk kez kameralara yakalanan Bahadır, ilişkisinin sorulması üzerine,"Güzel giden bir ilişkimiz var. İş olsun aşk olsun her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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