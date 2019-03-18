Gökbilimciler Yeni Bir Gezegen Oluşumu Keşfetti

Gökbilimciler yeni bir yıldızın yanında, bundan dört buçuk milyar yıl önce dünya ve diğer tüm gezegenlerin güneş sistemimizde oluşmasına benzer bir sürecin başladığını keşfetti.

Bu oluşumun gezegen biçimlenmesini anlama konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

Newatlas.com websitesinin haberine göre, 470 ışık yılı uzakta bulunan DM Tau isimli yıldız, güneşin yarısı büyüklüğünde ve 3 veya 5 milyon yaş aralığında bulunuyor.

DM Tau isimli genç yıldızın etrafında geniş bir toz bulutunun döndüğü bunun da güneş sistemindeki gezegenlerin oluşmasına benzer bir durumun olduğu belirtilerek bu süreç sayesinde, yeni bir gezegen sisteminin doğumuna şahitlik etmiş olabileceğimiz ifade edildi.

Konu ile ilgili çalışmayı yürüten Tomoyuki Kudo, DM Tau etrafında iki farklı halka tespit edildiğini belirterek halkanın yarı çapının güneş sisteminin asteroid kemeri olabileceğini söyledi. Araştırmaya göre DM Tau'nın etrafındaki iki farklı halka bulunuyor.

Çalışmanın yazarı Jun Hashimoto ise dünyanın da genç bir güneş etrafında biçimlendiğini belirterek bu yıldızın içindeki bölgeyi de detaylı bir şekilde görmek istediklerini aktardı.

Gezegen oluşum sürecinin çok uzun bir zaman almasına rağmen araştırmacılar, bu gelişmenin güneş sisteminin ilk aşamalarındaki biçimlenmesi konusunda ipuçları verebileceğini vurguluyor. - Yağcı

Kaynak: DHA