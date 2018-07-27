Gökbilim Merkezi'ne Bir Yılda 55 Bin Ziyaretçi

Mamak'taki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, son bir yılda 55 bin ziyaretçi ağırladı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin geçen yıl nisan ayında hizmete açtığı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, tüm bilim meraklıların ilgi odağı oldu. Başkentten ve Türkiye'nin dört bir yanından merkezi ziyaret edenlerin sayısı son bir yılda 55 bini buldu.

Uzayla ilgili merak edilen her sorunun yanıtını içinde barındıran merkeze gelen ziyaretçiler, uzman astronomlar tarafından gezdiriliyor. Ziyaretçilere robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konuda bilgi veriliyor.

Merkezin Planeteryum katında ise dev teleskoplardan elde edilen veriler, görüntüler ve uzayla ilgili filmler küresel bir perdede izlenebiliyor.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde bulunan simülatörler ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla ziyaretçiler eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor. Merkezde, başta havacılık olmak üzere fizik, matematik, arkeoloji, biyoloji, kimya, mühendislik branşlarında bilimsel etkinlikler yapılıyor.

Merkezin, gökbilimin adresi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ziyaretçilerin iki saatlik gezi boyunca hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirtti. Akgül, "Merkez eğlenceyi ve bilgiyi aynı anda sunarken evreni merak eden herkesin soruları da yanıt buluyor." ifadelerini kullandı.