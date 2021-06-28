Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı
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Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli helikopter Gökbey'in 3'üncü prototipinin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli helikopter Gökbey'in 3'üncü prototipinin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı
Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı
Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı
Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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