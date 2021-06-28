Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı

Gökbey'in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli helikopter Gökbey'in 3'üncü prototipinin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.