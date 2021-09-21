Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek - Haberler
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Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek

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Türkiye'nin "Genel Maksat Helikopteri" ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Gökbey helikopteri, Teknofest'te uçuş gerçekleştirecek. TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) tarafından geliştirilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, TEKNOFEST 2021'e özel gösteri uçuşu yapacak.

Yüz binlerce katılımcının yer almasının beklendiği TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün başladı. Etkinlikte bilim ve teknolojik gösterimlerin yanı sıra Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayi ürünleri de sergilenecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY ve AKSUNGUR ilk kez uçuş gösterisi yapacak.

AA'nın haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Gökbey Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, Gökbey Programı kapsamında bir helikopter endüstrisi kurulmasına yönelik büyük bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini ifade etmişti.

Tursun, "3'üncü prototipimiz çıktı, 4'üncü prototipimiz üretim hattında. Prototiplerle yer ve uçuş testlerini, kalifikasyon, sertifikasyon testlerini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki sene içinde de ilk teslimatımızı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek

GÖKBEY TEKNOFEST'E ÖZEL UÇUŞ YAPACAK

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Teknofest 2021'de Hürkuş, Aksungur ve Gökbey 21 Eylül tarihinde uçuş gösterisi gerçekleştirecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi sergileyecek.

Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek

TUSAŞ, festivalde yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyerle ilgili soruları bire bir cevaplayacak ve genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek.

Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.

Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek
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Haber: Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek - Haberler
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