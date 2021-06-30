Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinde, SHGM'nin verdiği özel uçuş izni kapsamında testler başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinde, SHGM'nin verdiği özel uçuş izni kapsamında testler başladı

Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinde, SHGM'nin verdiği özel uçuş izni kapsamında testler başladı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinde (P2), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) verilen özel uçuş izni kapsamında testler başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinde (P2), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) verilen özel uçuş izni kapsamında testler başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM'den yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve sertifikasyon test faaliyetleri devam eden Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipi, SHGM tarafından verilen özel izinle ilk uçuşunu 27 Haziran'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla özgün helikopter geliştirme görevi verilen TUSAŞ tarafından yürütülen Gökbey Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece/gündüz ve aletli/görerek uçuş yapılmasını mümkün kılan, farklı meteorolojik koşullarda etkin faaliyet gösterebilecek şekilde tasarımı ve testleri yapılan Gökbey Helikopteri'nin taşıma, VIP, kargo, pilot eğitimi, hava ambulans, arama-kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini başarıyla gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor.

SHGM ve TUSAŞ uzmanlarından oluşturulan farklı disiplindeki 13 sertifikasyon panelinin değerlendirmesi neticesinde, ulusal ve uluslararası gereklilikler göz önünde bulundurulmak suretiyle sertifikasyon şartnamelerine uygun olarak tasarlanan "Gökbey Özgün Helikopteri Özel Uçuş İzni" SHGM tarafından yayımlandı. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni prototip dahil edildi. Bu prototipin devreye alınmasıyla sertifikasyon testleri hızlandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Şenol Güneş Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinde, SHGM'nin verdiği özel uçuş izni kapsamında testler başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:15:55. #1.16#

title