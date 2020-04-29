Gökbaşı'nda sosyal mesafe kuralına ikonlarla dikkat çekiliyor Gökbaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine sosyal mesafe kuralına dikkati çeken ikonlar yerleştirildi.

Gökbaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine sosyal mesafe kuralına dikkati çeken ikonlar yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sağlığınız için mesafeyi koruyun, en az 1 metre" yazan ikonları, vatandaşların sıklıkla kullandığı bankamatik, otobüs durakları ve fırın önlerine yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bu tür uyarıcı önlemlerle halk sağlığını korumayı amaçladıklarını belirterek, "Koronavirüsünün hayatımızdan çıkması, tedbirlerimiz ve önlemlerimiz sayesinde olacak. Sadece biraz daha sabır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA