Gökbaşı'nda sosyal mesafe kuralına ikonlarla dikkat çekiliyor
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Gökbaşı'nda sosyal mesafe kuralına ikonlarla dikkat çekiliyor

Gökbaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine sosyal mesafe kuralına dikkati çeken ikonlar yerleştirildi.

Gökbaşı'nda sosyal mesafe kuralına ikonlarla dikkat çekiliyor
29.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:50

Gökbaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine sosyal mesafe kuralına dikkati çeken ikonlar yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sağlığınız için mesafeyi koruyun, en az 1 metre" yazan ikonları, vatandaşların sıklıkla kullandığı bankamatik, otobüs durakları ve fırın önlerine yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bu tür uyarıcı önlemlerle halk sağlığını korumayı amaçladıklarını belirterek, "Koronavirüsünün hayatımızdan çıkması, tedbirlerimiz ve önlemlerimiz sayesinde olacak. Sadece biraz daha sabır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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