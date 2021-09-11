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Gökay Budak, satrançta Türkiye 6.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gökay Budak, satrançta Türkiye 6.

Bursa Nida Satranç Kulübü sporcusu Gökay Budak, 2021 Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, Konya Selçuk'ta düzenlenenKüçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda, 9 yaş genel kategorisinde oynadığı 9 maçın 7'sini kazanarak, Türkiye 6. oldu.

Bursa Nida Satranç Kulübü sporcusu Gökay Budak, 2021 Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, Konya Selçuk'ta düzenlenen

Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda, 9 yaş genel kategorisinde oynadığı 9 maçın 7'sini kazanarak, Türkiye 6. oldu.

Avrupa'nın en çok katılımlı satranç şampiyonalarından biri olan dev turnuvada bin 371 sporcu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yarıştılar. Turnuvanın ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, sporcular, sporcu velileri, antrenörler ve hakemler katıldılar.

Uzun süredir Bursa Nida Satranç Kulübü öğrencisi Gökay Budak'ın başarısında antrenörleri Ferhat Kuru ve İM Morteza Darban'ın büyük emekleri ve destekleri oldu.

2020 yılında, Antalya'da yapılan Türkiye Satranç Şampiyonası'nda hastalanarak turnuvadan çekilmek zorunda kalan Erdekli Gökay Budak, bu yıl ise Milli Takım havuzunu hedefleyip, çok çalışarak başarıyı yakaladı.

Öğretmenlerinin ve ailesinin de desteğiyle bu yeni büyük başarıya imza atan 9 yaşındaki Gökay Budak, 2022 yılındaki şampiyonada ise ilk üç dereceyi hedefliyor. - BALIKESİR

Gökay Budak, satrançta Türkiye 6.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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