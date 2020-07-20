Gökalp: "İnfaz süresi tamamlandıktan sonra adli sicil kaydı silinebilir duruma gelmektedir"
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Gökalp: "İnfaz süresi tamamlandıktan sonra adli sicil kaydı silinebilir duruma gelmektedir"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, infaz süresi tamamlandıktan sonra adli sicil kaydının silinebilir duruma geldiğini söyledi.

Gökalp:
20.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:09

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, infaz süresi tamamlandıktan sonra adli sicil kaydının silinebilir duruma geldiğini söyledi.

Adli sicil kaydının silinmesine yönelik bilgiler veren Gökalp, infaz süresi tamamlandıktan sonra adli sicil kaydının silinebilir duruma geldiğini ifade ederek, "Halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil ve arşiv kayıtlarının varlığı, toplumsal yaşamda olumsuzluklara neden olabilmektedir. Örneğin bir işe başvururken memurluk ve diğer resmi işlerde istenen adli sicil kayıtları, ihtiyaç duyduğumuz işe girmemize engel olabilmektedir. Adli sicil kaydının silinmesi ise çeşitli sürelere ve şartlara bağlıdır. Buna göre: cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zaman aşımının dolması ve genel af. Belirtilen bu şartları yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız, adli sicilinizin silinmesi için yasal süreci başlatabilirsiniz" dedi.

Her ne kadar internet üzerinde bir dilekçe vererek adli sicil kaydının hemen silineceği gibi anlatımlar mevcut olsa da sürecin aslında böyle olmadığını vurgulayan Gökalp, "İnfaz süresi tamamlandıktan sonra adli sicil kaydı silinebilir durumuna gelmektedir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, uygulamada infaz süresinin tamamlanması ile kişilerden bir takım bilgi ve belgeler istemektedir. Başka bir ifade ile 'benim infazım tamamlandı, kaydım da hemen temizlenecek' anlamı çıkartılmaması gerekiyor" diye konuştu.

Bir kaydın adli sicilden silinip arşive alınmasının nasıl bir yararı bulunmaktadır?

Adli sicil kaydının silinip arşive alınmasının önemine de değinen Gökalp, şöyle devam etti; "Özel kurumlara verilecek adli sicil kayıtlarında arşiv bilgileri görünmemektedir. Yani adli sicildeki bir kayıt silinerek arşive alındığında özel sektör iş başvuruları, konsolosluk işlemleri gibi iş ve işlemler için alınacak sabıka kaydında herhangi bir kayıt yer almamaktadır. Bu durumda sabıka kaydında 'yukarıda bilgileri verilen kişinin adli sicil kaydı yoktur' şeklinde bir yazı yer almaktadır. Bu da birçok açıdan kişilere avantaj sağlamaktadır. Öte yandan resmi iş ve işlemler için arşiv kaydındaki bilgiler görünmektedir. Mesela memur yahut kamu görevlisi/işçisi olmak için veya silah, ehliyet alımı gibi durumlarda arşiv kaydı görüneceği için bu kayıtların da yasal koşullarının oluşması halinde sildirilmesi gerekmektedir. Arşivden silinme süreci daha zor ve karmaşık bir süreç olduğundan mutlaka bir uzman avukattan bu konuda yardım almayı tavsiye etmekteyiz." - MERSİN

Kaynak: İHA

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