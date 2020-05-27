Gök taşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güvenlik kameralarına yansıdı
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Gök taşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güvenlik kameralarına yansıdı

Türkiye'de bu akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen gök taşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de güvenlik kameralarına yansıdı.

Gök taşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güvenlik kameralarına yansıdı
27.05.2020 22:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:02

Türkiye'de bu akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen gök taşı yağmuru Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de güvenlik kameralarına yansıdı.

Gök taşı yağmuru bu akşam saat 20.30'dan itibaren Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Gök taşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.

Gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anını iş yerindeki güvenlik kameralarından inceleyen Trabzonlu Arda Sağlam, o anları anlattı. Sağlam "Arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk. İlk önce beyaz bir ışık yukarıdan aşağıya gelir gibi oldu. Tam ne oluyor derken birden sarı bir ışık ortaya çıktı. Sanki sabah güneşi gibi. Aklıma atış poligonumuzun güvenlik kameralarına bakmak geldi. İncelediğimizde belirgin bir şekilde görülüyor" dedi.

"Ne olduğunu merak ediyoruz"

Gök taşı olduğu değerlendirilen cismin ne olduğunu merak ettiklerini belirten Sağlam, "Ne olduğunu çok merak ediyoruz. Hatta gök taşı diye bir muhabbet geçti. Doğu illerinde de görülmüş. Aşırı derecede merak ediyoruz. Daha önce bu şekilde bir şey ile karşılaşmadım. Hatta yıldız kaymasına bile şahit olmamıştım. Gök taşı görmüş olduk" şeklinde konuştu.

"Nereye düştü merak ediyoruz"

Işık parlamasını gören Anıl Kalfa ise, "Arkadaşlarla muhabbet ederken birden bir ışık parlaması gördük. Öyle bir ışık parlaması oldu ki gözlerimizi kıstık. O beyaz ışıktan sonra sarı ve kırmızı gibi renklerde ışık patlaması oldu. Çok hızlı düştü. Nereye düştü merak ediyoruz. İlk önce yıldız kaydı dedik ama daha önce yıldız kayması görmüştüm. Bu farklı birşeydi. Sonra meteor diye düşündük. Bu yıl herşey üst üste geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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