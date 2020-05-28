Gök Taşı mı Düştü, Nereye Düştü? Türk Bilim İnsanından Gök Taşı Açıklaması
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Gök Taşı mı Düştü, Nereye Düştü? Türk Bilim İnsanından Gök Taşı Açıklaması

Gök taşı mı düştü? Gök taşı nereye düştü? Dün, gök taşı Türkiye'de sosyal medya

Gök Taşı mı Düştü, Nereye Düştü? Türk Bilim İnsanından Gök Taşı Açıklaması
28.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:51

Gök taşı mı düştü? Gök taşı nereye düştü? Dün, gök taşı Türkiye'de sosyal medya gündemiydi. Elazığ, Trabzon, Artvin, Erzurum, Sivas, Bingöl'de gözlemlenen bu olayın gök taşına ilişkin olmadığı ortaya çıktı. Peki, gök taşı değilse neydi bu?

Gök Taşı mı Düştü?

Elazığ'da dün akşam saat 20.30 sularında Elazığ'a gök taşı düştü ya da öyle sanıldı. Gökyüzünde meydana gelen parlama Elazığ ve çevre illerde gözlemlendi. Yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu, sosyal medya karıştı. Uzmanlara göre bu beklenen bir olaydı ve meteor yağmurundan kaynaklandı.

Nereye Düştü?

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, olayı görenlerin ifadeleri, videolar ve fotoğraflara bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirterek, "Bir meteor vakası görüldü ülkemizde, özellikle Doğu illerde, Gündeydoğu ve Doğu Karadeniz tarafından görüldü diye raporlar geliyor. Bu bir meteor olayı görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun bir ışık hüzmesi 3 dakika ardından gelen patlamayla beraber görülmüş, bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz. İlk belirlemelere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Erzurum tarafından gelip Artvin tarafına devam ediyor ve Batum açıklarında denize düşme ihtimali çok yüksek veya en kötü ihtimalle biraz daha farklı değerlendirirsek Gürcistan tarafına da düşmüş olabilir." açıklamasında bulundu.

Dün saat 20.30 sıralarında Türkiye'nin doğusunda gökyüzünü aydınlatan birkaç saniyelik ışık hüzmesi görüldü.

Doç. Dr. Ozan Ünalan: Bu tipik bir meteor olayı pic.twitter.com/aSyQHUT5XT

— BBC News Türkçe (@bbcturkce) May 27, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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