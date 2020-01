Gök, senin: Lösemili Çocuklar Vakfı

24.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:28

Büyüdüm, sözümü tuttum, sonra gönüllüsü oldum. Hatta 2017 yılında bir pelerin de giydirip beni ''Yılın Basın Gönüllüsü'' ilan ettiler. 4 milyona yakın gönüllüsüyle 20 yıldır çok büyük projeler gerçekleştirdiler.

LÖSEV 2020 yılını ise "yardımlar yılı" ilan etti ve tüm kamu, özel sektör kurumları ile hayırseverlere, ilanlar ve sosyal medya aracılığı ile yaptığı çağrı sonucu 18-19 Ocak tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde ''İyilikler Çarşısı'' adıyla büyük bir organizasyon düzenledi.

Etkinlikte, LÖSEV'e kayıtlı aileler kendileri için oluşturulan alanda sanki AVM'deymişler gibi ücretsiz olarak alışveriş yaptı. Etkinlikte bir çok markanın standı, oyun alanları, X Box, dijital oyunlar, atölye çalışmaları, konserler vardı. Animatör gönüllülerinden, kurum gönüllülerine 200 gönüllü etkinliğe destek verdi...

Etkinlikte LÖSEV'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dr. Üstün Ezer, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön ve LÖSEV İstanbul Şubesi Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik ile hem LÖSEV'i hem ''İyilikler Çarşısı'' nı konuştuk.

Dr. Üstün Ezer ''Bu iyilik zincirine siz de halka olun, mutluluk paylaştıkça çoğalır.'' diyor.

Dr. Üstün Ezer

LÖSEV her yıl ''İyilikler Tırı'' ile iyilik dağıtıyor. Bu yıl ise farklı bir çağrı yaptı ve firmaların da desteğiyle büyük bir ''İyilikler Çarşısı'' oluşturdu...

Biz her ay maddi yardımda bulunsak, İyilik Tır'ı ile destek sağlasak dahi her şeyi gönüllerince alacakları bir çarşı kuralım ve ailelerimize verdiğimiz sanal LÖSEV paralarıyla alışverişlerini yapsınlar, hatta evlerine kargoyla yollayalım dedik. Ülkemizde çok büyük kuruluşlar var biz bu kuruluşların hepsine birden sesleniyoruz; gelin 2020'nin en büyük ve anlamlı projesi olan bu iyilik zincirine halka olun, ürün gönderimleriniz veya maddi desteklerinizle siz de bir hayat kurtarın. Şuan için 10 il belirledik ancak İyilikler Çarşısı Türkiye'nin her yerinde olacak. Türkiye'nin her yerinden hastalarımızı kucaklamaya gideceğiz. İyilikler Çarşısı çok anlamlı bir proje. Bir ürünü ücretsiz almaktan öte o ailelerin yalnız olmadığını hissetmesi, arkasında LÖSEV'in ve Türk halkının olduğunu bilmesi çok önemli. Bu çarşıda aileler market arabasını doldurup istediklerini alabiliyorlar. Kırtasiyeden beyaz eşyaya, bisikletten kıyafete, kişisel bakım ürünlerinden gıdaya kadar çok çeşitli ürünler var. Paylaşmak çok güzel. Kurulduğumuzdan beri mutluluk paylaştıkça artar diyoruz. Burada stand açan, ürün yollayan veya personellerini yollayan firmalar da çok güzel işler yapıldığını ve çocukların, ailelerin mutlu olduğunu görüyor...Lösemi ilik kanseri ve tedavisi üç sene sürüyor. Erişkin kanser hastalıkları da arttı...LÖSEV'i ilk kurduğum yıllarda tedaviyi yarıda bırakma oranı % 54'tü.2 çocuktan biri maddi durum yetersizliğinden tedavi olamıyordu. Şimdi ise LÖSEV'in hastanesinde %92 oranda iyileşerek hayata tutunanlar var.Bundan daha anlamlı bir iyilik olamaz. Umarım tüm Türkiye bu harekete katılır, kimse görmezden gelmez ve yankılanarak tüm dünyaya örnek bir hareket olur.

LÖSEV, özellikle gıda desteğini sürekli devam ettiriyor. Her ay ara vermeden gıda dağıtımı yapıyor. Gıda konusunda bu aralıksız desteğin önemini açıklar mısınız?

Ben yıllarca çocuk hematoloji, onkoloji uzmanlığı yaptım. Lösemi hastalığıyla içiçe oldum. İlaçlar tek başına tedavinin %50'sini karşılamıyor. İlaçlarla birlikte mutlaka çok hijyenik yaşamak, proteinden zengin sağlıklı, dengeli beslenme ve moral ile hastaları iyileştirebiliyoruz. Bunlar sayesinde tedavide %92 başarıyı getirdik. Bu açıdan aileleri sürekli desteklemek çok önemli.

Kamu hastanesindeki 24 yıllık görevinizden istifa edip LÖSEV'i kurmuşsunuz. Zaten mesleğinizi icra ediyorken de toplumsal hizmet yapıyorsunuz ama siz bu hizmeti, sosyal sorumluluğu daha ileriye götürmek istemişsiniz...

Yokluklar içerisinde başarısız bir doktor olmaktansa LÖSEV'i kurdum ve %92 iyileşme başarısını sağladık. Bu başarıyı LÖSEV'e, LÖSEV'i destekleyenlere borçluyuz.

Sosyal Sorumluluk, duyarlılık, gönüllülük sadece maddi bağış değildir. Bir çocuğun başını okşamak, gönüllülük esasına dayalı bir etkinlikte bulunmak, LÖSEV'i tanımak ve tanıtmakta sosyal sorumluluktur.

Türkiye'nin sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşlarına bakış açısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Henüz yeterli noktada değiliz. Burada esas sorumluluk devlet ve devlet yapılarında yer alan bütün kuruluşlardadır. Sosyal sorumluluğun önünü açacak yasalar ve teşvikler çok önemlidir.

Hiç çıkar gözetmeyen kuruluşların teşvik edilerek daha çok katılımın sağlanması zorunludur. Engeller çıkarttığınız, bıktırdığınız sürece, bir tuğla koymak yerine önlerine taş koymakla uğraşırsanız sivil toplum hareketi hızla kısır kalır.

LÖSEV'in o tuğlaları bir hastaneye dönüştü...

Tüm bunları görmezden gelip taş koymak insanlığa sığmaz, bugünün koşullarına uymaz. Tabi bilinçlendirme ve farkındalık çağrısında bulunmak daha doğrusu hakitaten güvenilebilir sivil toplum kuruluşu olmak da çok önemlidir. LÖSEV, bu konuda dünya lideri, onkoloji konusunda dünya sınırlarını aştı. Bu anlamda biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz.

Zuhal Ön

LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön 20 yıl kamuda çalışıp emekli olduktan sonra gazetede gördüğü bir ilanla LÖSEV'e başvurmuş. Bu yıl LÖSEV'de 14. yılı...

İyilikler Çarşısı etkinliği için yoğun saatler harcadınız ve sonunda buradayız. LÖSEV için 2020'nin en büyük etkinliğinin gerçekleşme süreci nasıldı?

Tabi yorulduk ama sadece LÖSEV personeli olarak değil. Bizimle birlikte yorulan o kadar çok gönüllülerimiz de var ki bu bize çok güç veriyor. Tüm gönüllülerimizle, personelimizle, bağışçılarımızla, ailelerimizle ve sizlerle kocaman bir aileyiz.

Bu süreç bizim 15 yıl önceden başladığımız, ''İyilik Tır'' ı projesi nedeniyle ara verdiğimiz sonunda ''İyilikler Çarşısı'' adıyla gerçekleştirdiğimiz bir süreç. Ailelerimizle sıcak ilişkiler içerisinde olmaktan keyif alıyoruz. Buna İstanbul'da başlamak bizim için çok özel çünkü farklı şehirlerden gelerek burada tedavi gören, ikamet eden aileler de var. İstanbul'da tedavi gören 6000'e kayıtlı ailemiz var. Dolayısıyla ilk olarak burada gerçekleştirdik ancak Türkiye'nin bütün illerine gideceğiz.

LÖSEV sizin hayatınızda neyi değiştirdi?

20 yıl kamuda çalıştığım süre boyunca da birşeyler yapıyordum ama bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak, birilerinin hayatına dokunmak, bir aileyi gönüllüyü mutlu etmek, o duyguyu harekete geçirebilmek çok önemli. Siz de onun için buradasınız. Bu havayı solumak bile çok önemli.Bence, hepimizin içinde bir yerde ''Başkalarına nasıl yardım edebilirim?'' duygusu var. LÖSEV ile düşüncelerim değişti. Artık içimde daha fazla umut var. Birşeyleri iyileştirebileceğimizi görmek beni çok mutlu ediyor ve motivasyon sağlıyor.

Zuhal Ön'den sonra LÖSEV'i anlatmaya Neslihan Çelik ile devam ediyorum. LÖSEV İstanbul Şubesi Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik, LÖSEV'in hem profesyonel çalışanı hem gönüllüsü.

Her projede olduğu gibi ''İyilikler Çarşısı'' projesinde de diğer gönüllüler ve çalışanlar gibi gece gündüz çalıştınız...

Biz Lösemili Çocuklar Vakfı'nın profesyonel çalışanlarıyız ama her şey gönüllülük esasına dayanıyor. Sen de biliyorsun resmi tatillerde, bu tarz etkinliklerde geceleri, hafta sonları da çalışıyoruz. İyilik Çarşısı için dışarıdan bir organizasyon şirketiyle çalışmadık. Sahnede yapılan çekiliş, ürünlerin kategorize edilmesi, temin edilmesi gibi her şeyi kendimiz organize ettik ve planladık.

İyilikler Çarşısı'nda nasıl bir sistem oluşturdunuz?

Sosyal hizmetler tarafından ailelerin durumlarının belirlenmesi sonucunda ihtiyaç oranında desteklerimizi gerçekleştiriyoruz.Her şey ücretsiz ancak hangi aile, hangi ürünlerden, ne kadar faydalanabilmiş ve daha çok nelere ihtiyaçları olduğunu tespit edebilmek adına, alanda kontrolü sağlamak için LÖSEV paraları oluşturduk.

Bireyler LÖSEV'den nasıl destek alabilir?

LÖSEV, çalışmalarına lösemili çocuklarla başladı ama uzun süredir çocuk, yetişkin tüm kanser hastalarına destek veriyor. Sosyal hizmetler birimimiz sürekli onkoloji birimi olan hastanelere ziyarette bulunuyor. Hastaların bilgileri alınıyor ve LÖSEV'e kayıtları gerçekleşiyor. Maddi durumlarını ve hastalık ile ilgili durumlarını belirleyici evraklar isteniyor, denetleniyor. İhtiyacı oranında herkese maddi manevi yardımda bulunuluyor. Bu destekten tüm aile fertleri faydalanıyor. Evde yaşayan diğer bireylere yönelik de destek gerçekleştiriyoruz. Sadece tedavi masrafları karşılanmıyor, sosyal destekler de yapılıyor. Her ay seminer düzenliyoruz. ''Kanserle Yolculuk'' , ''Babaları Unutmayalım'' gibi projelerimiz var. Tedavi süresince yaşanacak süreçlerle ilgili bilgiler veriyoruz. Uzman gönüllülerimiz her konuda destek veriyorlar. Psikolog, doktor, avukat, kişisel gelişim uzmanı gibi uzman gönüllülerimiz bu süreçte sosyal hakları ile ilgili veya psikolojik anlamda psikolojik destek veriyor.

LÖSEV'in ne kadar gönüllüsü var?

4 milyona yakın gönüllümüz var hedef ise 5 milyon. LÖSEV için her yaştan, herkesin yapabileceği bir şey var. Bu kadar yüksek rakamda gönüllüyü, her zaman her etkinlikte fiziki anlamda görevlendirmek mümkün değil. Ancak bize gönüllü kayıtlarını yapmış olmaları rakamsal anlamda bir güç ifade ediyor. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu olarak kamuoyu oluşturma ve sesimizi daha çok duyurma noktasında ''4 milyon gönüllü ile bunu destekliyoruz.'' dediğinizde sesinizi daha gür çıkarabiliyorsunuz.

LÖSEV'e nasıl gönüllü olunabilir? Aktif gönüllüler neler yapıyor?

LÖSEV'e gönüllü olmak çok kolay. Web sitemizden rahatlılıkla gönüllülük kayıtlarını gerçekleştirebilirler. LÖSEV'e yeni gönüllü olanlarla bir kereye mahsus tanışmak için toplantı yapıyoruz. LÖSEV'i yakından tanımalarını sağlıyoruz, biz de onları yakından tanıyoruz. Destek verebilecekleri alanlarla ilgili paylaşımda bulunuyoruz. Sonrasında LÖSEV'i yakından tanıdıkça, onlar da hangi alanlarda aktif destek verebileceklerini belirliyorlar. Bizimle irtibat halinde kaldıkça aktif gönüllümüz oluyorlar.

Gönüllü olup, birilerinin hayatına dokunursan neden Gök, senin olmasın? LÖSEV'e gönüllü olarak bu iyilik hareketine katılmak isterseniz haftanın linki; www.losev.org.tr/v6/gonullu