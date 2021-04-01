Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü

Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü Sivas'ta gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü.

Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü

SİVAS - Sivas'ta gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü.

Sivas'ta akşam saatlerinde gök gürültülü dolu yağışı gerçekleşti. Araçlarıyla trafikte seyreden vatandaşlar, araçlarını durdurarak dolu temizliği yaptı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Eriyen dolu suları ise bazı caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT