Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | Güncel

Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü Sivas'ta gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü.

Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü

SİVAS - Sivas'ta gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü.

Sivas'ta akşam saatlerinde gök gürültülü dolu yağışı gerçekleşti. Araçlarıyla trafikte seyreden vatandaşlar, araçlarını durdurarak dolu temizliği yaptı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Eriyen dolu suları ise bazı caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü
Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü
Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü
Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:46:58. #1.16#
title