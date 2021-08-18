Gök bilimciler, galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı
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Gök bilimciler, galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı

Gök bilimciler, galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Gök bilimciler, uzayın derinliklerinde galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalayarak paylaştı.

Gök bilimciler, uzayın derinliklerinde galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalayarak paylaştı.

BBC'deki habere göre, İngiltere'deki Durham Üniversitesinden Dr. Leah Morabito'nun ekibi, yürüttüğü çalışmada normalden çok daha yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayarak galaksilerin iç işleyişini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koydu.

Çalışmada, 9 Avrupa ülkesindeki 70 binden fazla 1 metrelik antenlerin birbirine bağlanmasıyla görüntülerin çözünürlüğü önemli ölçüde iyileştirildi.

Manchester Üniversitesinden Dr. Neal Jackson, elde edilen ayrıntılı görüntülerin, galaksilerin bir yıldız koleksiyonundan çok daha fazlası olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek galaksilerin, kara deliklerden güç alan dinamik güneş ve gezegen yapım fabrikaları olduğuna işaret etti.

Jackson, "Galaksi evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tam ortadaki kara deliği anlamamız gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı çünkü galaksilerin nasıl evrimleştiği üzerinde oldukça temel bir etkiye sahip gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, yeni görüntülerin kara deliklerin yıldız ve gezegen oluşumundaki rolü hakkında daha fazla fikir verebileceğini belirterek bunların galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair anlayışı değiştireceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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