'GOJİ BERRY GÜÇLÜ KADINLARIN ELLERİNDE ' PROJESİ 30 KADINA UMUT OLACAK

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da kırsalda yaşayan kadınların hayat standartlarının yükseltilmesi ve köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen 'Goji Berry Güçlü Kadınların Ellerinde' projesinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle Kargın Köyünde atıl vaziyette bulunan 30 dekar taşlık alana 1 milyon 800 bin lira hibe desteği sağlandı. Kurulacak bahçede goji berry (kurt üzümü) yetiştirilecek ve 30 kadına iş imkanı sağlanacak. Valilik binasındaki imza törenine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav ile Hasandağı Kadın Girişimci Kadınları Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mihriban Çekil katıldı.

Törende konuşan Kooperatif Başkanı Mihriban Çekil, kurulacak goji berry bahçesi ile 30 kadına iş imkanı sağlanacağını söyledi. Çekil, 'Hali hazırda ailemin kurduğu bir Goji Berry bahçemiz var ve 10 kadınımız burada istihdam ediliyor. Bu kadınlarımızın da kooperatif sayesinde kendi işleri olacak. 1 milyon 800 bin TL hibeye 30 dekar alana tarım il müdürlüğümüz desteği ile bahçe kurulacak. Burada goji berry'den elde edilen çay, turşu, bal, reçel ile kuru ve yaş meyvesi gibi ürünler kooperatif adına satılacak. Aynı zamanda 30 kadımızda burada istihdam edilecek. Sulama, bakım ve toplamasında çalışan kadınlarımız şimdi kooperatif sayesinde kendi ürünlerini kendileri üretip ve kendileri kazanacaklar. Biz ürettiğimiz ürünü yurt dışına ihraç ediyoruz. Kooperatifimiz kadınlarımızla daha çok büyüyecek. Hasan Dağı bölgesindeki kadınlarımız burada çalışacak. Bu yeni tesis ile yurt dışına daha fazla ürün gönderip, ülkemize daha fazla döviz getireceğiz. Bugün kadınlar olarak bizim en mutlu günümüz. Üretime de 6 ay sonra başlayacağız' dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise, 'Kargın köyündeki kadın kooperatifimizin projesi kabul gördü. Bu proje sayesinde 30 kadın istihdam edilecek. goji berry gerçekten Aksaray'ın en değerli ürünlerinden bir tanesi ve onun markalaşması adına özellikle kadın kooperatifi projesinin Ahiler Kalkınma Ajansından geçmesi kadın istihdam ve üreticiler için çok değerli ve anlamlı' diye konuştu.