Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapmak İstedi, Ameliyat Masasından Kalkamadı
30 yaşındaki iki çocuk annesi Rus kadın, kocasına sürpriz yapmak için göğüs büyütme ameliyatı olmak istedi ancak girdiği komadan çıkamayarak 1 yılın sonunda hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi genç Rus Galina Rakushkina, daha büyük göğüslere sahip olmak istedi ama bunun bedelini hayatıyla ödedi.
SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ, MASADA KALDI
Rus basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki Rakushkina, kocasına sürpriz yapmak istedi ve bunun için 17 Nisan 2017'de bıçak altına yattı fakat daha güzel bir görünüme kavuşmak amacıyla yattığı operasyon masasından bir daha kalkamadı.
KALBİ DURDU
Moskova'da bir klinikte yapılan operasyon öncesi Galina Rakushkina'ya anestezi verildi. O sırada işler yolunda gitmedi ve genç kadının kalbi durdu. Doktorlar üç dakika içinde genç kadının kalbini çalıştırmayı başardı. Ancak beynine uzun süre oksijen gitmediği için Rakushkina, komaya girdi.
1 YIL YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Tam 13 ay boyunca komada kalan Galina Rakushkina'nın ailesi ve yakınları umutlarını hiç kaybetmedi. Fakat beklenen olmadı ve Galina Rakushkina, bir yıldan daha fazla süren yaşam mücadelesini kaybetti.
GİZLİCE PARA BİRİKTİRMİŞTİ
Yakınları Lipetsk'te yaşayan genç kadının operasyona hazırlanmak için gizlice para biriktirdiğini anlattı.
Galina Rakushkina'nın ölümünden sonra klinik hakkında soruşturma başlatıldı. Moskova'daki kliniklerde yapılan estetik operasyonlarda çok sayıda kişinin komplikasyonlar yüzünden hayata veda ettiği ileri sürülüyor.
Genç kadının geçen hafta ölümünün ardından Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen V Kontakte'deki sayfasında yakınları ve takipçileri tarafından çok sayıda baş sağlığı mesajı paylaşıldı.
-
En buyuk süprizi yapmis zatenCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Yemin ediyorum bu kadın milletini hala anlamış değilim, ne acaip bir varlıksınız(olumsuz anlamda değil) Güzellik, ilgi, böcek, çiçek hayat böyle gidiyor sanıyorsunuz, aksine hayat çetin ve meşakkatli bir yol, biliyorum çünkü yaşıyorum, Kadın Erkek eşit diye bağırıyorsanız, önce kendinizi madde olarak görmeyin, güzellik hayatınızın vaz geçilmezi olmasın, diplomanızın, ahlakınızın yanında bir ayrıntı olsun güzellik, inanın kendinizde mutlu olursunuz, hayatı çekilmez kıldığınız erkekiğizde,Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Yav ülkemiz ne çektise bu putçu kemalist hayvansever dinsizlerden çekti. yok kadın hakları yok hayvan hakları tamamen dinsiz icatları. Bu kadın kesinlikle cehennemliktir.Cevap Yaz 4 13 Yayından KaldırKADERE BAK : Sen asıl dinsizsin bence bu şekilde kin nefret duygusu milleti aşağılama hangi din de var? Putperestlik yapan sensin bence.. başını kapatınca dindarmı oluyorsunuz... iman insanın içinde olmalı. Millete gösterilen iman değil soytarılıktır bence.. hak ve hürriyeti tabiki savunacak ki insanlar yani bizler senin gibiler kurunun yanında yaş misali bu ülkede bu dünyada hayatlarını idame ettirsinler!!Yayından KaldırSEKÜLER: beyin yerine ot taşımak.8 2 Yayından Kaldır