Göğüslerini Büyültme Operasyonu Geçiren Genç Anne, Hayatını Kaybetti
İngiltere'nin başkenti Londra'da göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan üç çocuk annesi genç kadın, hayatını kaybetti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan üç çocuk annesi 36 yaşındaki Louise Harvey, hayatını kaybetti.
2 HAFTA SONRA ANLADI
Üç çocuk annesi 36 yaşında bir kadın olan Louse Harvey göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı. Ancak bu ameliyattan sadece 2 hafta sonra göğüslerinde problem hissetti. Hemen üniversite hastanesine gitti Ancak artık çok geçti. Ameliyat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Yaz mevsiminde bıçak altına yatan 36 yaşındaki Louise Harvey, klinikten taburcu oldu.
GÖĞÜSLERİNİN KÜÇÜLDÜĞÜNÜ HİSSETTİ
İki hafta sonra göğüslerinin küçüldüğünü hisseden Harvey, apar topar Norwich Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar nefes alamayan kadına hemen müdahale etti. Ancak oluşan kan pıhtısı üç çocuk annesinin ölümüne yol açtı. Doktorlar, ameliyat sonrası meydana gelen kan pıhtısının pulmoner emboliye yol açtığını belirledi. Göğüs büyütme ameliyatı yapan klinik hakkında dava açıldı. Dava gelecek yıl 23 Mart tarihinde görülecek.
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imam hasan hüseyin türkce de TANRI ALLAH MANASINI GELIR BILMIYORSAN ÖGRENCevap Yaz Yayından Kaldır
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Genç ölmek kader işte diye buna denir yinede insan olmak varsa Allahtan günahlarının affı için af dilemek huzur içinde yatması dileğiyle toprağı bol olsun aminCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ölen erkek olsaydı ne sallardınız arkasından. Kadın öldü ona bile yağlamalı yorum. Gayrı müslim olana bile cennet diliyonuz mallar.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Pisipisine gitti gavur karı.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Genç yaşta estetik olup yaşamını yitirmek cok kötü dahada kötüsü kalan çocukların annesiz kalması dahada üzücü yinede Tanrı günahlarını affetsin yattığı yerde huzur bulsunCevap Yaz 5 21 Yayından Kaldır