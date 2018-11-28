Göğüslerini Büyültme Operasyonu Geçiren Genç Anne, Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan üç çocuk annesi 36 yaşındaki Louise Harvey, hayatını kaybetti.

2 HAFTA SONRA ANLADI

Üç çocuk annesi 36 yaşında bir kadın olan Louse Harvey göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı. Ancak bu ameliyattan sadece 2 hafta sonra göğüslerinde problem hissetti. Hemen üniversite hastanesine gitti Ancak artık çok geçti. Ameliyat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Yaz mevsiminde bıçak altına yatan 36 yaşındaki Louise Harvey, klinikten taburcu oldu.

GÖĞÜSLERİNİN KÜÇÜLDÜĞÜNÜ HİSSETTİ

İki hafta sonra göğüslerinin küçüldüğünü hisseden Harvey, apar topar Norwich Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar nefes alamayan kadına hemen müdahale etti. Ancak oluşan kan pıhtısı üç çocuk annesinin ölümüne yol açtı. Doktorlar, ameliyat sonrası meydana gelen kan pıhtısının pulmoner emboliye yol açtığını belirledi. Göğüs büyütme ameliyatı yapan klinik hakkında dava açıldı. Dava gelecek yıl 23 Mart tarihinde görülecek.