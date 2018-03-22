Göğüs Dekolteli Öğrencilere "Dilimlenmiş Karpuz" Benzetmesi Yapan Öğretmeni Protesto Ettiler
Hindistan'da kadınların göğüslerini açmaması gerektiğini söyleyen ve dekolte giyen kadınları "dilimlenmiş karpuz"a benzeten öğretmen, toplumun her kesiminden kadın tarafından protesto edildi.
Hindistan'ın Kozhikode şehrindeki Farook Öğretmen Yetiştirme Koleji'nde görevli öğretim görevlisinin kadınların giyimleri ile söyledikleri büyük tepki çekti. Kadınlardan göğüslerini düzgünce örtmelerini isteyen "dilimlenmiş karpuz" benzetmesi yapan öğretmeni model Rehana Fathima ve arkadaşı ve aktivist Diya Sana'da ilginç bir şekilde protesto etti.
ÖĞRENCİLER KIZDI
Öğrencilerin pazardaki bir meyve gibi kendilerini sergilediklerini söyleyen öğretmen, öğrencileri çileden çıkardı.
FACEBOOK'A FOTOĞRAF YÜKLEDİLER
Rehana Facebook'ta göğüslerinin önünde iki karpuzun yanı sıra üstsüz ve yüzünü meyve ile kapattığı bir görüntü paylaştı. Her elinde yarım karpuz tutan bir fotoğraf yayınlayan Diya ise "Kadınlar da bir erkeğin bedeniyle ilgili sahip olduğu özgürlüğe sahip olmalıdır" dedi.
FOTOĞRAFLAR KALDIRILDI
Üstsüz poz veren ve fotoğrafını sosyal medyaya yayınlayan bir başka kadın 25 yaşında Arathy Sa oldu. Sa, "İnsanların göğsümü çekici bulmaları, beni veya vücudumu ihlal etme hakları olduğu anlamına gelmez" açıklaması yaptı.
Facebook fotoğrafları kaldırdı ve kullanıcıların hesaplarını geçici olarak engelledi.
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Değeri olan şey ortalıkta bulundurulmaz. Protestolara niçin kızıyorsunuz?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Niye ibo tombul tombul memeler diyoCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Evinden arabasından kredi kartından , Hafızlık olmayan kimse kalmamış,bu duruma düşmüşuz, siz bize karpuz tezgahini gosteriyorsunuz ,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dogru söylemek ne zaman suç olmaktan çikacak acabaCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Oğrenci okumaya kendini vereceğine dekolteyle niye ugraşıtki? Yapmayin arkadaslar, dekolte kurtarmicak sizi hayatinizin geri kalanındaCevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır