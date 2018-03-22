Göğüs Dekolteli Öğrencilere "Dilimlenmiş Karpuz" Benzetmesi Yapan Öğretmeni Protesto Ettiler

Hindistan'ın Kozhikode şehrindeki Farook Öğretmen Yetiştirme Koleji'nde görevli öğretim görevlisinin kadınların giyimleri ile söyledikleri büyük tepki çekti. Kadınlardan göğüslerini düzgünce örtmelerini isteyen "dilimlenmiş karpuz" benzetmesi yapan öğretmeni model Rehana Fathima ve arkadaşı ve aktivist Diya Sana'da ilginç bir şekilde protesto etti.

ÖĞRENCİLER KIZDI

Öğrencilerin pazardaki bir meyve gibi kendilerini sergilediklerini söyleyen öğretmen, öğrencileri çileden çıkardı.

FACEBOOK'A FOTOĞRAF YÜKLEDİLER

Rehana Facebook'ta göğüslerinin önünde iki karpuzun yanı sıra üstsüz ve yüzünü meyve ile kapattığı bir görüntü paylaştı. Her elinde yarım karpuz tutan bir fotoğraf yayınlayan Diya ise "Kadınlar da bir erkeğin bedeniyle ilgili sahip olduğu özgürlüğe sahip olmalıdır" dedi.

FOTOĞRAFLAR KALDIRILDI

Üstsüz poz veren ve fotoğrafını sosyal medyaya yayınlayan bir başka kadın 25 yaşında Arathy Sa oldu. Sa, "İnsanların göğsümü çekici bulmaları, beni veya vücudumu ihlal etme hakları olduğu anlamına gelmez" açıklaması yaptı.

Facebook fotoğrafları kaldırdı ve kullanıcıların hesaplarını geçici olarak engelledi.