Göğüs kanserinden kurtulup kitap yazan Sevinç Ergin, kadın okurlarıyla buluştu

Göğüs kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşup "Kızıl peruk" adlı kitap yazan Sevinç Ergin, kendisi gibi hastalığı yenen ve tedavisi süren bir grup kadınla buluştu.

Ergin, bir kafeteryada gerçekleşen etkinlikte çeşitli vasıtalarla iletişimde bulunduğu kadınlarla bir araya geldi, sohbet etti, kitabı hakkında bilgi verdi. Kadınlar da kansere karşı verdiği mücadele nedeniyle Ergin'e plaket takdim etti.

Ergin, kanserle verdiği mücadele ve zorlukları kaleme aldığı kitabı yazdığını belirtti.

Kitapla bir farkındalık yaratmak istediğini ifade eden Ergin, "Kendim, kadınlara 'Ben başardım sizde başardım yeter ki umut olsun' söylemiyle ulaşmaya çalışıyorum. Bir kişiye bile umut olabilirsem ne mutlu bana. Bu benim gerçek bir yaşam hikayem. Herkes kanseri nasıl yendiğimi okusun. Herkese moral vermek istiyorum." dedi.

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