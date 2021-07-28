Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği operasyonla kadın olan Jessica Alves, geçtiğimiz ay Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olmuş ve fazla kilolarından kurtulmaya başlamıştı. Jessica Alves, katıldığı bir partide tercih ettiği kıyafetle gündem oldu. İşte detaylar...