Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu

Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği operasyonla kadın olan Jessica Alves, geçtiğimiz ay Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olmuş ve fazla kilolarından kurtulmaya başlamıştı. Jessica Alves, katıldığı bir partide tercih ettiği kıyafetle gündem oldu. İşte detaylar...

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek'e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, bir dizi ameliyat daha olarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Son olarak geçtiğimiz ay yine ülkemize gelen Alves, mide küçültme operasyonu geçirdi.

Hızla iyileşen 37 yaşındaki ünlü isim verdiği 25 kiloyu göstermek için parti parti geziyor.

Dün katıldığı partide göğüslerini açıkta bırakan elbisesiyle objektiflere poz veren Jessica Alves, iddialı halinden ödün vermedi.

Geçtiğimiz günlerde online flört programı Tinder kullandığını ancak şansının yaver gitmediğini açıklayan Jessica Alves, hesabının sahte sanılarak sürekli kapatıldığından dert yandı.

İşte Jessica Alves'in o kareleri...

Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu
Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu
Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu
Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu
Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu
Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:17:03. #1.16#

title