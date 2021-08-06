Göğüs çantalarının kullanımı yaygınlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göğüs çantalarının kullanımı yaygınlaştı

Göğüs çantalarının kullanımı yaygınlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dönemlerde sırt çantalarının yerini, günlük kullanımda sıklıkla tercih edilen göğüs çantaları aldı.

Son dönemlerde sırt çantalarının yerini, günlük kullanımda sıklıkla tercih edilen göğüs çantaları aldı.

Son zamanlarda kullanımı gittikçe artan göğüs çantaları, Eskişehir'deki vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Geçmişte daha çok sırt çantaları kullanılsa da, şimdilerde küçük olmasıyla bilinen göğüs çantaları talep görüyor. Geçen senelerde Eskişehir'de çoğu çantacıda satılmayan göğüs çantalarını şu an birçok dükkanın vitrininde görmek mümkün. Çantacılar, gençler tarafından daha çok rağbet gören göğüs çantalarının özellikle gurbetçi vatandaşlar tarafından satın alındığını söyledi.

"Şu an neredeyse her çantacı satıyor"

Eskişehir'de çanta satan iş yerinde çalışan Dilara Bayram, son dönemlerde göğüs çantalarının satışlarının arttığından bahsetti. Günde ortalama 5 tane satıldığını söyleyen Bayram, "Göğüs çantalarının satışları son dönemlerde oldukça arttı. Geçen sene çoğu işletme satmazken, şu an neredeyse her çantacı satıyor. Günde ortalama 5 tane satılıyor. Gurbetçi vatandaşlarımız da göğüs çantalarını severek kullanıyor ve bana göre burada yaşayanlar da onlardan gördüğü için satışları arttı" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Göğüs çantalarının kullanımı yaygınlaştı
Göğüs çantalarının kullanımı yaygınlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Eda Erdem Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göğüs çantalarının kullanımı yaygınlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:14:31. #1.15#

title